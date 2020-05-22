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МВФ і Україна попередньо домовилися про нову програму співпраці

Новини » Економіка     22.05.2020 - 02:36
МВФ і Україна попередньо домовилися про нову програму співпраці
Фото: МВФ (imf.org)

Остаточне рішення про 18-місячної програми Stand By на 5 млрд доларів буде в найближчі тижні

Міжнародний валютний фонд (МВФ) і влада України досягли угоди (Staff Level Agreement) про нову програму співпраці Stand By на суму 5 млдр доларів. Програма розрахована на 18 місяців.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на офіційне повідомлення МВФ від 21 травня.

Наголошується, що 21 травня група співробітників Міжнародного валютного фонду на чолі з Іванною Владков Холлар завершила дистанційні обговорення з українською владою.

"Новий stand-by з доступом до суми в розмірі 5 млрд доларів США буде спрямований на забезпечення платіжного балансу та бюджетної підтримки, щоб допомогти владі усунути наслідки COVID-19... Це буде гарантувати, що Україна буде готова повернутися до зростання і відновити більш широкі реформи, коли криза закінчиться", - йдеться в заяві.

Також очікується, що ця домовленість "стане каталізатором додаткової двосторонньої і багатосторонньої фінансової підтримки".

Попередня угода ще буде затверджуватися керівництвом Фонду та Виконавчою радою МВФ.

"Розгляд Правлінням очікується в найближчі тижні", - додали в МВФ.

Нагадаємо, 21 травня джерело РБК-Україна повідомило, що президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №2571-д "Про внесення змін в законодавчі акти України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності". Цей документ був однією з умов нової програми співпраці України з МВФ.

Раніше, 20 травня, Кабінет міністрів схвалив проект Меморандуму про економічну і фінансову політику з МВФ.

Автор: Виталия Мазур

Теги Новини України кредитМВФ
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