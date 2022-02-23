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Поки не піде на деескалацію: у Білому домі пояснили скасування контактів з Росією

Автор: Артур Родивилов

Зустріч президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна могла б відбутися тільки після контактів на рівні глав МЗС. Нічого такого зараз не планується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг офіційного представника Білого дому Джен Псакі.

Відповідаючи на уточнююче питання про те, що має статися, щоб США знову повернулися до розгляду питання про зустріч лідерів, Псакі відповіла, що Росія має піти на деескалацію.

"Ми ніколи не будемо повністю закривати двері дипломатії, і я не думаю, що держсекретар вчинив таким чином. Але розвиваючи те, що він сказав - дипломатія не принесе успіху, якщо Росія не змінить свій курс. Він сказав, що було б неправильно проводити таку зустріч зі своїм колегою, Міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Спочатку планувалося, що будь-який контакт з президентом Росії Володимиром Путіним піде після цього. Так що на цей час нічого такого не планується", - сказала вона.

Раніше Блінкен назвав умову зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 15 лютого провели телефонну розмову, став другим контактом глав зовнішньополітичних відомств двох країн за тиждень.

Нова зустріч була запланована на 24 лютого.

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