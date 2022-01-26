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Британія заявила про намір посилити санкції проти РФ: можуть торкнутися Путіна

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Британія, Середа 26 січня 2022 09:52
Британія заявила про намір посилити санкції проти РФ: можуть торкнутися Путіна Фото: глава МЗС Британії Елізабет Трасс (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ Великобританії Елізабет Трасс заявила, що країна розробляє законопроект по посиленню санкцій проти Кремля у випадку нового російського вторгнення в Україну. Вона не виключила, що вони можуть торкнутися і президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми запропонуємо новий законопроект, щоб зробити наш санкційний режим жорсткішим, щоб ми могли охопити (санкціями - ред.) більше компаній та фізосіб у Росії. Ми запропонуємо його протягом найближчих кількох днів", - розповіла Трасс.

На питання журналіста, чи введе Великобританія санкції особисто проти Путіна вона відповіла:

"Ми нічого не виключаємо".

Нагадаємо, за словами експертів, санкції проти Кремля, які може ввести Захід у разі нового російського вторгнення в Україну, можуть особливо відбитися на держбюджеті РФ, особливо чутливим буде удар по основі російського експорту - нафті та газу.

Додамо, американський президент Джо Байден заявив, що США введуть санкції проти Росії у випадку вторгнення в Україну, при цьому обмеження можуть зачепити особисто президента РФ Володимира Путіна.

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