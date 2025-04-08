Похолодание в Украине заставляет школы переходить на дистанционку: где обучение онлайн

На фоне существенного похолодания в Украине учебные заведения в некоторых регионах переходят на дистанционное обучение. Соответствующие решения принимают для безопасности и комфорта учеников и педагогов.

Подробнее о том, какие именно города или общины переходят на удаленное обучение, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

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Одесса

В Одессе, согласно информации Telegram-канала "Одеса. Офіційно", учиться удаленно будут большинство школьников.

"В связи со снижением температуры воздуха одесские школы до конца недели переходят на дистанционное обучение", - сообщили украинцам.

Уточняется, что во всех учебных заведениях будут работать при этом дежурные группы.

Информация об удаленном обучении в Одессе (скриншот: t.me/odesacityofficial)

Подольская община

В Подольской городской общине (Одесской области) сообщили, что на фоне ухудшения погодных условий и отсутствия отопления в учреждениях дошкольного и среднего образования - в соответствии с решениями педагогических советов учреждений дошкольного образования и лицеев (гимназий) - образовательный процесс будет происходить в дистанционном формате:

с 8 апреля 2025 года;

до 11 апреля 2025 года.

"Дошкольные учреждения также будут работать в течение недели дистанционно. В то же время будут открыты дежурные группы для воспитанников, родители которых работают", - рассказали гражданам и попросили отнестись к подобному решению с пониманием.

Публикация пресс-службы Подольской городской общины в Facebook (скриншот: facebook.com/podilsk.city)

Бучанская община

Бучанский городской совет сообщил, что часть школ Бучанской общины переходит на дистанционное обучение из-за погодных условий.

Уточняется, что такое решение приняли для безопасности и комфорта учеников и педагогов.

"Поскольку после завершения отопительного сезона все системы, включая счетчики и оборудование, были опломбированы согласно установленным процедурам, повторный запуск систем - длительный и технически сложный процесс", - объяснили в пресс-службе горсовета в Facebook.

На фоне такой ситуации, на дистанционное обучение переведены образовательные учреждения, где температура в помещениях опустилась ниже допустимой нормы. Это - все школы:

Бучи;

Лубянки;

Ворзеля.

Между тем очно, но по сокращенному графику, продолжается обучение в Мироцкой, Блиставицкой, Бабинецкой, Здвижевской и Гавриловской школах.

"Кроме того, все образовательные учреждения Бучанской общины дополнительно обеспечены обогревателями, которые будут использоваться при необходимости", - подытожили в горсовете.

Информация об образовательном процессе в школах Бучанской общины (скриншот: facebook.com/bucharada.gov.ua)

Ровенская община

Исполняющий обязанности мэра Ровно Виктор Шакирзян сообщил, что ухудшение погодных условий привело к изменению формы обучения в отдельных гимназиях и лицеях общины.

В то же время он отметил, что каждое заведение - в пределах автономии - самостоятельно принимает решение о форме организации образовательного процесса (с учетом конкретного температурного режима в помещениях заведения).

"Из 1114 классов, функционирующих в ЗОСО общины, по состоянию на 8 апреля 2025 года 898 классов (а это 81%) продолжают учиться очно", - уточнил чиновник.

Между тем 216 классов (19%) девяти заведений общего среднего образования учатся дистанционно.

Полностью перешло на дистанционную форму - пять заведений из 35.

"Такой переход является временным шагом, который позволяет продолжить образовательный процесс в безопасных условиях, не нарушая санитарные нормы. Продолжаем ежедневно мониторить ситуацию в учебных заведениях", - отметил Шакирзян.

Публикация Виктора Шакирзяна в Telegram (скриншот: t.me/victorshakirzyan)

Кировоградская область

В Кировоградской области, согласно информации "Суспільне Кропивницький", на дистанционное обучение перешли 50 школ.

Уточняется, что причины такой ситуации разные:

повреждение окон в результате вражеских ударов;

снижение температуры воздуха;

заболеваемость учащихся острыми респираторными вирусными инфекциями.

По словам директора областного департамента образования и науки Эльзы Лещенко, дистанционно учатся:

Лозоватский лицей в Благовещенской общине (там повреждены окна в результате ракетного удара в ночь на 6 апреля);

Таужненский лицей и Сальковская гимназия в Завалловской общине (из-за заболеваемости учащихся);

семь школ Гуровской общины (из-за снижения температуры воздуха в классах из-за погодных условий);

12 школ Долинской общины (из-за снижения температуры воздуха в);

две школы в городе Кропивницкий (из-за снижения температуры воздуха);

20 школ Александровской общины (из-за снижения температуры воздуха);

шесть школ Субботцевской общины (из-за снижения температуры воздуха).

Очно учатся ученики 289 школ, а 61 - на смешанной форме.

Кроме того, в одном учебном заведении Завалловской и Приютовской общин и в 16 Новомиргородской - продолжаются сейчас весенние каникулы.

При этом в целом в Кировоградской области работает 418 школ.

Кропивницкий

В городе Кропивницкий по состоянию на понедельник, 7 апреля, на дистанционное обучение из-за похолодания перешли лицеи "Лідер" и "Природничих наук". На смешанную форму обучения - 10 учебных заведений.

Начальник управления образования Кропивницкого городского совета Лариса Костенко в комментарии центральноукраинскому бюро новостей CBN рассказала, что "учебные заведения имеют право на педагогических советах выбирать форму обучения".

Учитывая это сегодня, 8 апреля, дистанционно учится только лицей "Природничих наук", а на смешанную форму решили перейти 13 образовательных учреждений.

Очно сейчас учатся 25 школ, в которых температурный режим соответствует санитарным нормам (это, в основном, касается классных комнат, которые выходят на солнечную сторону).

Стоит отметить, что в целом в Кропивницком работает 38 школ.

Светловодская община

В Светловодской городской территориальной общине (Кировоградской области) сообщили, что, согласно информации управления образования, молодежи и спорта (в связи со снижением температуры) на дистанционное обучение переходят все школьники громады:

с 7 апреля;

по 11 апреля (включительно).

Отмечается, что это - вынужденный шаг для сохранения здоровья детей.

"В детсадах с сегодняшнего дня работают дежурные группы, где будет организовано тепло с помощью обогревателей. Спасибо за понимание и поддержку", - подытожили в пресс-службе громады в Facebook.

Публикация Светловодской ГТО (скриншот: facebook.com/svmiskrada)

Луцкая община

В Луцкой общине на дистанционное обучение часть школ перешла также с 7 апреля.

Согласно информации misto.media, из-за значительного снижения температуры в тех учебных заведениях, где невозможно восстановить теплоснабжение, дистанционное обучение решили ввести минимум на три дня.

Между тем в ГКП "Луцктепло" сообщили, что тепло будет в 19 из 25 учреждений среднего образования.

Директор департамента образования Луцкого городского совета Виталий Бондарь уточнил, что пойти на дистанционку решили пять школ города:

№1 - на улице Богдана Хмельницкого, 4;

№2 - на улице Львовской, 28;

№13 - на улице Государственности, 29;

№15 - на улице Привокзальной, 5-А;

№16 - на улице Королева, 7.

В завершение украинцам сообщили, что в Луцкой общине все школы в сельской местности (а также некоторые учебные заведения в городе) имеют, кроме централизованного, еще и автономное отопление (поэтому обучение в этих заведениях будет продолжаться в очном формате).

Городокская община

На фоне ухудшения погодных условий на дистанционное обучение перешли все школы Городокской общины (Хмельницкой области). Такое решение принял отдел образования, молодежи и спорта Городокского городского совета.

По информации "Городок.City", предварительно ученики будут учиться онлайн до среды, 9 апреля. Если же погода не улучшится, дистанционное обучение продолжат до пятницы, 11 апреля.

"В нашей общине отопительный сезон завершен в соответствии с рекомендациями Кабинета министров и областной военной администрации. Поставщик тепла уже прекратил подачу, в частности в учебные заведения, и договор с ним расторгнут", - объяснил ситуацию руководитель образовательной отрасли Городотчины Сергей Рыбак.

По его словам, "температура в школьных кабинетах составляет 12-13 градусов, что неприемлемо для очного обучения".

"Перед нами стоял выбор - объявить каникулы или перейти на дистанционную форму. Мы выбрали дистанционное обучение", - признал чиновник.

Вместе с тем детские сады общины будут работать в обычном режиме, ведь отопление там есть.