Похолодание отменяют? Синоптик рассказала, что ждать на выходных в Украине
Завтра, 26 апреля, в Украине ожидаются дожди с грозами, которые снизят температуру. Она продолжит снижаться и в воскресенье, вплоть до заморозков.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
Погода 26 апреля в Украине
Через территорию Украины будет проходить атмосферный фронт и будет тянуть за собой дожди с грозами.
"Днем в субботу он будет смещаться на юго-восток, поэтому дожди в дневные часы ожидаются на юге, востоке и в большинстве центральных областей", - рассказала она.
В то же время западная часть и северные области (кроме Сумщины) уже попадут в сухую погоду, однако, поскольку фронт холодный, то и воздух в его тылу будет холодным.
"26 апреля в западных, северных областях, большинстве центральных ожидается снижение температуры воздуха до +12...+17 градусов. На юге, в восточных областях плюс Днепр с районами завтра еще будет теплая погода, +20....+26 градусов", - отметила Диденко.
К тому же атмосферный фронт холодным воздухом будет давить на теплый - как результат, северный ветер предполагается порывистым, порой даже со штормовыми порывами.
В Киеве 26 апреля ближайшей ночью и утром пройдут грозовые дожди, завтра днем без существенных осадков. В субботу в столице похолодает до +12....+14 градусов.
Погода 27 апреля в Украине
На Проводное воскресенье в Украине будет преобладать прохладная ветреная погода.
"Дожди 27 апреля пройдут в Полтавской, Черкасской, Днепропетровской областях, в Кропивницком с районами, местами в южной части и вечером в восточных областях", - рассказала синоптик.
На остальной территории Украины в воскресенье осадки маловероятны.
Заморозки в Украине и даты потепления
В воскресенье везде в Украине будет преобладать прохладная погода с температурой воздуха +10...+16 градусов.
"В ночные часы 27 и 28 апреля на севере, западе и в центре, 28 апреля и на востоке есть вероятность заморозков на почве", - отметила Диденко
На следующей неделе потеплеет, правда уже до более сдержанных градусов.
Напомним, что ранее синоптики предупреждали, что тепло в Украине продержится недолго. И уже на выходных в Украину придет похолодание с заморозками.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.