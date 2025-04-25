Похолодання скасовують? Синоптик розповіла, що чекати на вихідних в Україні
Завтра, 26 квітня, в Україні очікуються дощі з грозами, які знизять температуру. Вона продовжить знижуватись і у неділю, аж до заморозків.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.
Погода 26 квітня в Україні
Через територію України проходитиме атмосферний фронт і тягтиме за собою дощі з грозами.
"Вдень у суботу він зміщуватиметься на південний схід, тому дощі у денні години очікуються на півдні, сході та в більшості центральних областей", - розповіла вона.
Водночас західна частина та північні області (окрім Сумщини) вже потраплять у суху погоду, проте, оскільки фронт холодний, то й повітря в його тилу буде холодним.
"26 квітня у західних, північних областях, більшості центральних очікується зниження температури повітря до +12...+17 градусів. На півдні, в східних областях плюс Дніпро з районами завтра ще буде тепла погода, +20....+26 градусів", - зазначила Діденко.
До того ж атмосферний фронт холодним повітрям давитиме на тепле - як результат, північний вітер передбачається рвучким, часом навіть із штормовими поривами.
У Києві 26 квітня найближчої ночі та вранці пройдуть грозові дощі, завтра вдень без істотних опадів. У суботу в столиці похолоднішає до +12....+14 градусів.
Погода 27 квітня в Україні
На Провідну неділю в Україні переважатиме прохолодна вітряна погода.
"Дощі 27 квітня пройдуть на Полтавщині, Черкащині, Дніпропетровщині, у Кропивницькому з районами, місцями у південній частині та ввечері у східних областях", - розповіла синоптик.
На решті території України в неділю опади малоймовірні.
Заморозки в Україні та дати потепління
В неділю скрізь в Україні переважатиме прохолодна погода з температурою повітря +10...+16 градусів.
"У нічні години 27 та 28 квітня на півночі, заході та в центрі, 28 квітня і на сході є ймовірність заморозків на ґрунті", - зазначила Діденкою
На наступному тижні потеплішає, щоправда вже до стриманіших градусів.
Нагадаємо, що раніше синоптики попереджали, що тепло в Україні протримається недовго. І вже на вихідних в Україну прийде похолодання з заморозками.
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