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Похолодання скасовують? Синоптик розповіла, що чекати на вихідних в Україні

Україна, П'ятниця 25 квітня 2025 12:15
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Похолодання скасовують? Синоптик розповіла, що чекати на вихідних в Україні Фото: синоптик дала прогноз на 26-27 квітня в Україні (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 26 квітня, в Україні очікуються дощі з грозами, які знизять температуру. Вона продовжить знижуватись і у неділю, аж до заморозків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

Погода 26 квітня в Україні

Через територію України проходитиме атмосферний фронт і тягтиме за собою дощі з грозами.

"Вдень у суботу він зміщуватиметься на південний схід, тому дощі у денні години очікуються на півдні, сході та в більшості центральних областей", - розповіла вона.

Водночас західна частина та північні області (окрім Сумщини) вже потраплять у суху погоду, проте, оскільки фронт холодний, то й повітря в його тилу буде холодним.

"26 квітня у західних, північних областях, більшості центральних очікується зниження температури повітря до +12...+17 градусів. На півдні, в східних областях плюс Дніпро з районами завтра ще буде тепла погода, +20....+26 градусів", - зазначила Діденко.

До того ж атмосферний фронт холодним повітрям давитиме на тепле - як результат, північний вітер передбачається рвучким, часом навіть із штормовими поривами.

У Києві 26 квітня найближчої ночі та вранці пройдуть грозові дощі, завтра вдень без істотних опадів. У суботу в столиці похолоднішає до +12....+14 градусів.

Погода 27 квітня в Україні

На Провідну неділю в Україні переважатиме прохолодна вітряна погода.

"Дощі 27 квітня пройдуть на Полтавщині, Черкащині, Дніпропетровщині, у Кропивницькому з районами, місцями у південній частині та ввечері у східних областях", - розповіла синоптик.

На решті території України в неділю опади малоймовірні.

Заморозки в Україні та дати потепління

В неділю скрізь в Україні переважатиме прохолодна погода з температурою повітря +10...+16 градусів.

"У нічні години 27 та 28 квітня на півночі, заході та в центрі, 28 квітня і на сході є ймовірність заморозків на ґрунті", - зазначила Діденкою

На наступному тижні потеплішає, щоправда вже до стриманіших градусів.

Нагадаємо, що раніше синоптики попереджали, що тепло в Україні протримається недовго. І вже на вихідних в Україну прийде похолодання з заморозками.

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