Похолодание не за горами. Синоптик дала прогноз до конца недели

Похолодание придет в Украину к концу текущей недели. А пока можно порадоваться оттепели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.
"В ближайшие дни, 18, 19, 20 января еще побудет теплая погода, к концу недели - похолодает", - рассказала синоптик.
Ранее синоптики дали прогноз погоды до конца зимы.
Напомним, в Украине 18 сентября выпал первый снег. В сети появились фотографии с заснеженных карпатских гор. Кроме того, 20 октября в Карпатах зафиксировали серьезное понижение температуры. Показатели на градуснике показали до -8 градусов.
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