Похолодання не за горами. Синоптик дала прогноз до кінця тижня

Похолодання прийде в Україну до кінця цього тижня. А поки що можна порадіти відлизі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко в Facebook.
"Найближчими днями, 18, 19, 20 січня ще побуде тепла погода, під кінець тижня - похолоднішає", - розповіла синоптик.
Раніше синоптики дали прогноз погоди до кінця зими.
Нагадаємо, в Україні 18 вересня випав перший сніг. У мережі з'явилися фото із засніжених карпатських гір. Крім того, 20 жовтня у Карпатах зафіксували серйозне зниження температури. Показники на градуснику показали до -8 градусів.
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