Похолодання не за горами. Синоптик дала прогноз до кінця тижня

Похолодання прийде в Україну до кінця цього тижня. А поки що можна порадіти відлизі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко в Facebook .

Раніше синоптики дали прогноз погоди до кінця зими.

Нагадаємо, в Україні 18 вересня випав перший сніг. У мережі з'явилися фото із засніжених карпатських гір. Крім того, 20 жовтня у Карпатах зафіксували серйозне зниження температури. Показники на градуснику показали до -8 градусів.

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