Похолодання та дощі зі снігом: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні в Україні похолодає і буде йти дощі зі снігом у західних областях. У східній частині країни трохи тепліше.
У західних областях сьогодні сніг та сніг з дощем. Там температура повітря вдень складе +2+10, а вночі -1+2. Дощі також будуть в Київській, Чернігівській та Сумській областях, в інших регіонах без опадів, але теж прохолодно, від +9 до +14 вдень, а вночі до -1.
Сьогодні у Києві буде дощ. Вдень температура повітря складе +10+12, а вночі +1+3.
Нагадаємо, синоптики УкрГідрометцентру дали прогноз погоди на початок тижня.
Також раніше повідомлялось, скільки триватиме "мокре" похолодання і коли потеплішає до +20.