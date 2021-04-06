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Похолодання та дощі зі снігом: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні в Україні похолодає і буде йти дощі зі снігом у західних областях. У східній частині країни трохи тепліше.

Про це повідомляє прес-служба УкрГідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

У західних областях сьогодні сніг та сніг з дощем. Там температура повітря вдень складе +2+10, а вночі -1+2. Дощі також будуть в Київській, Чернігівській та Сумській областях, в інших регіонах без опадів, але теж прохолодно, від +9 до +14 вдень, а вночі до -1.

Прогноз у Києві

Сьогодні у Києві буде дощ. Вдень температура повітря складе +10+12, а вночі +1+3.

Нагадаємо, синоптики УкрГідрометцентру дали прогноз погоди на початок тижня.

Також раніше повідомлялось, скільки триватиме "мокре" похолодання і коли потеплішає до +20.

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Новини України Погодапохолодание
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