Похолодання та дощі зі снігом: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні в Україні похолодає і буде йти дощі зі снігом у західних областях. У східній частині країни трохи тепліше.

Прогноз у всіх областях

У західних областях сьогодні сніг та сніг з дощем. Там температура повітря вдень складе +2+10, а вночі -1+2. Дощі також будуть в Київській, Чернігівській та Сумській областях, в інших регіонах без опадів, але теж прохолодно, від +9 до +14 вдень, а вночі до -1.

Прогноз у Києві

Сьогодні у Києві буде дощ. Вдень температура повітря складе +10+12, а вночі +1+3.