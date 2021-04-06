UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Похолодание и дожди со снегом: прогноз погоды на сегодня

Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня в Украине похолодает и будут идти дожди со снегом в западных областях. В восточной части страны немного теплее.

Об этом сообщает пресс-служба УкрГидрометцентра.

Прогноз во всех областях

В западных областях сегодня снег и снег с дождем. Там температура воздуха днем составит +2+10, а ночью -1+2. Дожди также будут в Киевской, Черниговской и Сумской областях, в остальных регионах без осадков, но тоже прохладно, от +9 до +14 днем, а ночью до -1.

Прогноз в Киеве

Сегодня в Киеве будет дождь. Днем температура воздуха составит +10+12, а ночью +1+3.

Напомним, синоптики УкрГидрометцентра дали прогноз погоды на начало недели.

Также ранее сообщалось, сколько продлится "мокрое" похолодание и когда потеплеет до +20.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Погодапохолодание
Читайте также
В Украину идет новое похолодание: синоптики назвали дату
Ночные заморозки и дожди на востоке: прогноз погоды на сегодня
Прогноз погоды