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Знову похолодає: синоптик попередила про морози в Україні

STYLERЖиття    15.01.2019 - 13:15
Знову похолодає: синоптик попередила про морози в Україні
Колаж РБК-Україна

У більшості областей України слід очікувати сніг, а подекуди - мокрий дощ

Народний синоптик Наталка Діденко попередила українців про морози, які за традицією приходять до нас напередодні Водохреща. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

За інформацією синоптика, ніч на середу, 16 січня, буде морозною. Стовпчики термометрів опустяться до -4 -10 градусів, а подекуди - на Півночі та у Центрі ще нижче.

Знову похолодає: синоптик попередила про морози в Україні

Скріншот сторінки (facebook.com/tala.didenko)

Завтра вдень "мінуси" очікуються невеликі, від -1 до -4 градусів морозу.
У західних областях та на Півдні України буде трохи тепліше - там термометри показиватимуть вночі від 0 до -3 морозу, а вдень - від 0 до +3.

Щодо опадів, то в середу на Заході випаде мокрий сніг, а подекуди - в перемішку з дощем. 

Вночі на південному сході, у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях пройде мокрий сніг. А вдень сніг можна очікувати в Сумській та Харьківській областях.

Знову похолодає: синоптик попередила про морози в Україні

Фото: facebook.com/tala.didenko

Опади передбачаються і на Півдні України. В інших районах завтра без істотних опадів .

У Києві 16 січня буде без опадів, вночі від -5 до -8 градусів морозу, вдень - від -2 до -4 градусів.

Знову похолодає: синоптик попередила про морози в Україні

Ілюстративне фото: РБК-Україна

Нагадаємо, в німецькому Рупольдингу через негоду скасували чоловічий спринт, який проходить в рамках п'ятого етапу Кубка світу з біатлону.

До речі, нещодавно експерти повідомили про зростання снігового покриву в Карпатах.

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Новини України ГідрометцентрНаталья Диденко
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