Контрасты и нестандартная погода на Крещение: синоптики дали прогноз на неделю

Иллюстративное фото (pixabay.com/Free-Photos)

В эту субботу, 19 января, будет один из главных христианских праздников - Крещение

Синоптики прогнозируют в Украине в течение этой недели с 15 по 20 января контрастную погоду - мороз, оттепель и последующее похолодание. Снегопады пройдут только местам, сообщает сайт Погода УНИАН.

Завтра во вторник, 15 января, ожидается похолодание. Кроме того будут осадки в виде снегопадов.

В центральных регионах температура воздуха в ночное время составит до -9 градусов.

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

В среду, 16 января, снегопады ожидаются только в некоторых областях. Холоднее всего будет на северо-востоке - там столбики термометров опустятся до -14 градусов. Во всех остальных областях температура воздуха в среднем составит до -11...+1 градуса.

В четверг, 17 января, осадки не прогнозируются. В целом температура в ночное время составит от -8 до +1 градусв, а днем в западных регионах потеплеет до +5 градусов.

В пятницу, 18 января, в тех же западных областях ожидается мокрый снег. Перед выходными на Западе в ночное время температура воздуха составит ночью -6 градусов, на остальной части страны ожидается до -5 градусов.

Иллюстративное фото (pixabay)

В субботу, 19 января, будет без осадков. Средняя температура воздуха ночью составит от -6 до +5 градусов, а днем - от -1 до +8 градусов. В этот день холоднее всего будет на Севере - до -8 градусов. Таким образом, знаменитые крещенские морозы "достанутся" только жителям северных регионов, а на остальной части Украины холода придут постепенно.

В воскресенье, 20 января, также ожидается сухая погода. В ночное время в северных и восточных областях прогнозируется до -9 градусов, днем на остальной части страны будет от -8 до +4 градусов.

Иллюстративное фото (twitter.com/ICRC_ua)

Напомним, что 19 января будет праздник Крещение (Иордан). Считается, что если в этот день будет ясная погожая погода, то лето станет засушливым. При это пасмурная и снежная погода на Крещение является предвестником богатого урожая.

Этот день знаменует конец Рождественских Святок, которые проходят в период с 7 по 19 января. Ранее Styler писал про традиции, обычаи и приметы на Крещение.

Также мы писали о том, что в Украине объявлено штормовое предупреждение.

Добавим, что ранее украинцев предупредили об ухудшении самочувствия из-за магнитных бурь.

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Видео: РБК-Украина