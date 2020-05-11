Похолодає до -5: в Україну йдуть заморозки

У найближчі два дні погода в Україні буде несприятливою, очікуються заморозки та шквали вітру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За прогнозом синоптиків, у середу, 13 травня, у західних областях варто чекати заморозки у повітрі до -3 градусів, у північних та центральних областях, крім Дніпропетровської, очікуються заморозки на ґрунті до -5 градусів.

У Києві 13 травня вночі прогнозують заморозки на ґрунті до -2 градусів, а в Київській області очікуються заморозки на ґрунті до -5 градусів. Завтра у столиці та області варто чекати пориви та шквали вітру до 20 метрів на секунду.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про грозові дощі та похолодання на більшості території України. Опади малоймовірні лише на південному сході країни. Температура повітря подекуди знизиться до +14 градусів.

Також РБК-Україна писало, що в Українському гідрометцентрі дали прогноз погоди на початок тижня. У понеділок синоптики прогнозували сонячну та сприятливу погоду, але вже у вівторок більшість областей накриє грозовий фронт, виключенням стануть лише східні регіони.

Крім того, синоптик Наталка Діденко прогнозувала погіршення погоди в Україні з 10 по 13 травня. За даними Діденко, з 11 травня в країні буде домінувати потужний атмосферний фронт. Очікуються значні опади та похолодання.