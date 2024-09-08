Похолодает в части областей. Синоптик дала прогноз на завтра

"Неделя в Украине начнется комфортной температурой воздуха. В большинстве областей в течение дня в понедельник ожидается +23...+28 градусов", - рассказала она.

Похолодание в части регионов

В то же время, по данным синоптика, в ряде областей максимально будет до +22 градусов.

"Холодина" островком разместится в Полтавской, Сумской, частично в Черкасской и Киевской областях, здесь местами вероятно +18...+22 градусов", - рассказала она.

Погода в Киеве и на ближайшие дни

К тому же, как добавила Диденко, антициклональный характер погоды удержится 9 сентября в большинстве областей.

"Преобладает сухая погода. Однако на юге и в центральных областях Украины временами возможны локальные дожди. В Киеве в понедельник дождей не ожидается. Столбики термометров будут колебаться около +25 градусов", - добавила она.

В середине недели в большинстве областей Украины температура воздуха повысится до умеренной жары, только в западных областях в ближайшие дни будет прохладно, местами ниже +20 градусов.