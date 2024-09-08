Похолодает в части областей. Синоптик дала прогноз на завтра

Завтра, 9 сентября, в Украине по части регионов ожидается похолодание. Там будет максимально до +22 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
"Неделя в Украине начнется комфортной температурой воздуха. В большинстве областей в течение дня в понедельник ожидается +23...+28 градусов", - рассказала она.
В то же время, по данным синоптика, в ряде областей максимально будет до +22 градусов.
"Холодина" островком разместится в Полтавской, Сумской, частично в Черкасской и Киевской областях, здесь местами вероятно +18...+22 градусов", - рассказала она.
К тому же, как добавила Диденко, антициклональный характер погоды удержится 9 сентября в большинстве областей.
"Преобладает сухая погода. Однако на юге и в центральных областях Украины временами возможны локальные дожди. В Киеве в понедельник дождей не ожидается. Столбики термометров будут колебаться около +25 градусов", - добавила она.
В середине недели в большинстве областей Украины температура воздуха повысится до умеренной жары, только в западных областях в ближайшие дни будет прохладно, местами ниже +20 градусов.
Несмотря на то, что на календаре - сентябрь, в Украине продолжается метеорологическое лето.
Как ранее объясняли синоптики, жара конца августа перешла на сентябрь 2024 года. И потому первая неделя месяца оказалась достаточно жаркой.
В то же время синоптики предупреждали, что скоро в Украине возможно похолодание. А судя по общему прогнозу на первый месяц осени, синоптики не исключают даже заморозки.
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