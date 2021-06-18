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Викрали 80 учнів та вбили двох людей: у Нігерії бандити напали на школу

Автор: Марія Кучерявець

У населеному пункті Бірнін-Яур нігерійського штату Кеббі щонайменше 80 учнів та 5 вчителів були викрадені зі школи бойовиками. Під час нападу бандити вбили поліціянта та учня, який отримував медичну допомогу.

Про це повідомляє Reuters.

"Вони вбили одного з поліцейських, прорвалися через ворота і пішли прямо в класи учнів", - розповів учитель школи Усман Алію.

Зазначається, що більшість викрадених - дівчата. Припускають, що підлітки були викрадені з метою викупу.

Правоохоронці повідомляють, що наразі ведеться підрахунок зниклих дітей, адже число викрадених може бути значно більшим. Тож силовики проводять обшуки у лісі та прилеглих територіях.

Місцевий житель, який пішов до школи незабаром після припинення стрільби, сказав, що бачив метушню і як батьки шукали своїх дітей.

"Коли я дістався туди (до школи – ред.) то побачив як учні та вчителі плакали", - сказав він.

У ЗМІ зазнають, що напад є третім масовим викраденням за останні три тижні на північному заході Нігерії.

Раніше стало відомо, що в Нігерії бойовики викрали близько 150 учнів Ісламської школи в місті Тегіна (штат Нігер) та зажадали викуп за їх звільнення.

Також РБК-Україна писало, що у Нігерії бандити атакували шість сіл і вбили понад 50 жителів.

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Нигериянападшколавикрадення