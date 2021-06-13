У Нігерії бандити атакували шість сіл і вбили понад 50 жителів
У Нігерії озброєні викрадачі худоби вбили 53 жителів шести сіл в північно-західному штаті Замфара. Злочинці напали на фермерів на полях і переслідували тих, хто намагався врятуватися.
Бандити пересувалися на мотоциклах. Частину вбитих поховали в сусідньому місті, щоб уникнути повторних нападів під час церемонії. 14 тіл відправили до столиці штату, міста Гусо. Влада направила додаткові поліцейські сили.
Останні два роки почастішали випадки нападу в Нігерії. Переважно злочини пов'язані з фінансовою вигодою. Так, з грудня було викрадено понад 850 студентів. Більшість з них відпустили після отримання викупу.
Нагадаємо, 30 травня бойовики в Нігерії викрали учнів Ісламської школи в місті Тегіна. Йшлося щонайменше про 150 школярів.
Збройні групи, які викрадають людей для отримання викупу, в останні місяці провели серію рейдів по школах і університетах на півночі Нігерії, викравши понад 700 студентів.
Зазначимо, тіла двох іспанських і одного ірландського журналістів були виявлені на сході Буркіна-Фасо (Західна Африка).
РБК-Україна писало, що на початку квітня на південному сході Нігерії озброєні бойовики напали на в'язницю. В результаті понад 1800 ув'язненим вдалося втекти.