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У Нігерії бандити атакували шість сіл і вбили понад 50 жителів

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Нігерія, Неділя 13 червня 2021 07:19
У Нігерії бандити атакували шість сіл і вбили понад 50 жителів Фото: у Нігерії бандити вбили понад 53 людини (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У Нігерії озброєні викрадачі худоби вбили 53 жителів шести сіл в північно-західному штаті Замфара. Злочинці напали на фермерів на полях і переслідували тих, хто намагався врятуватися.

Про це повідомив представник поліції штату Мохаммед Шеху, передає AFP.

Бандити пересувалися на мотоциклах. Частину вбитих поховали в сусідньому місті, щоб уникнути повторних нападів під час церемонії. 14 тіл відправили до столиці штату, міста Гусо. Влада направила додаткові поліцейські сили.

Останні два роки почастішали випадки нападу в Нігерії. Переважно злочини пов'язані з фінансовою вигодою. Так, з грудня було викрадено понад 850 студентів. Більшість з них відпустили після отримання викупу.

Нагадаємо, 30 травня бойовики в Нігерії викрали учнів Ісламської школи в місті Тегіна. Йшлося щонайменше про 150 школярів.

Збройні групи, які викрадають людей для отримання викупу, в останні місяці провели серію рейдів по школах і університетах на півночі Нігерії, викравши понад 700 студентів.

Зазначимо, тіла двох іспанських і одного ірландського журналістів були виявлені на сході Буркіна-Фасо (Західна Африка).

РБК-Україна писало, що на початку квітня на південному сході Нігерії озброєні бойовики напали на в'язницю. В результаті понад 1800 ув'язненим вдалося втекти.

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