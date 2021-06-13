У Нігерії бандити атакували шість сіл і вбили понад 50 жителів

У Нігерії озброєні викрадачі худоби вбили 53 жителів шести сіл в північно-західному штаті Замфара. Злочинці напали на фермерів на полях і переслідували тих, хто намагався врятуватися.

Про це повідомив представник поліції штату Мохаммед Шеху, передає AFP.

Бандити пересувалися на мотоциклах. Частину вбитих поховали в сусідньому місті, щоб уникнути повторних нападів під час церемонії. 14 тіл відправили до столиці штату, міста Гусо. Влада направила додаткові поліцейські сили. Останні два роки почастішали випадки нападу в Нігерії. Переважно злочини пов'язані з фінансовою вигодою. Так, з грудня було викрадено понад 850 студентів. Більшість з них відпустили після отримання викупу.