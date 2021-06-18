Похитили 80 учеников и убили двух людей: в Нигерии бандиты напали на школу

"Они убили одного из полицейских, прорвались через ворота и пошли прямо в классы учеников",- рассказал учитель школы Усман Алию.

Отмечается, что большинство похищенных - девушки. Предполагают, что подростки были похищены с целью выкупа.

Правоохранители сообщают, что сейчас ведется подсчет пропавших детей, ведь число похищенных может быть значительно больше. Поэтому силовики проводят обыски в лесу и прилегающих территориях.

Местный житель, который пошел в школу вскоре после прекращения стрельбы, сказал, что видел суету и как родители искали своих детей.

"Когда я добрался туда (в школу - ред.) увидел как ученики и учителя плакали",- сказал он.

В СМИ отмечают, что нападение является третьим массовым похищением за последние три недели на северо-западе Нигерии.