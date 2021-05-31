Бойовики викрали близько 150 учнів в Нігерії
Бойовики в Нігерії викрали учнів ісламської школи в місті Тегина. Йдеться щонайменше про 150 осіб.
Про це повідомляє Reuters.
За даними головного прес-секретаря губернатора штату Мері Ноель Берже, точна кількість учнів школи, яких викрали, поки невідома.
Зазначається, що бойовики на мотоциклах увірвалися в місто і відкрили вогонь. Потім нападники попрямували в ісламську школу і схопили дітей. Під час нападу двоє людей були застрелені.
Збройні групи, що викрадають людей для отримання викупу, в останні місяці провели серію рейдів по школах і університетах на півночі Нігерії, викравши понад 700 студентів.
Нагадаємо, тіла двох іспанських і одного ірландського журналістів були виявлені на сході Буркіна-Фасо (Західна Африка).
РБК-Україна писало, що на початку квітня на південному сході Нігерії озброєні бойовики напали на в'язницю. В результаті понад 1800 ув'язненим вдалося втекти.