Бойовики викрали близько 150 учнів в Нігерії

Бойовики в Нігерії викрали учнів ісламської школи в місті Тегина. Йдеться щонайменше про 150 осіб.

Про це повідомляє Reuters .

За даними головного прес-секретаря губернатора штату Мері Ноель Берже, точна кількість учнів школи, яких викрали, поки невідома.

Зазначається, що бойовики на мотоциклах увірвалися в місто і відкрили вогонь. Потім нападники попрямували в ісламську школу і схопили дітей. Під час нападу двоє людей були застрелені.

Збройні групи, що викрадають людей для отримання викупу, в останні місяці провели серію рейдів по школах і університетах на півночі Нігерії, викравши понад 700 студентів.