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Бойовики викрали близько 150 учнів в Нігерії

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Нігерія, Понеділок 31 травня 2021 07:11
Бойовики викрали близько 150 учнів в Нігерії Фото: під час нападу двоє людей були застрелені(tope-a-asokere/pexels)
Автор: Даша Харченко

Бойовики в Нігерії викрали учнів ісламської школи в місті Тегина. Йдеться щонайменше про 150 осіб.

Про це повідомляє Reuters.

За даними головного прес-секретаря губернатора штату Мері Ноель Берже, точна кількість учнів школи, яких викрали, поки невідома.

Зазначається, що бойовики на мотоциклах увірвалися в місто і відкрили вогонь. Потім нападники попрямували в ісламську школу і схопили дітей. Під час нападу двоє людей були застрелені.

Збройні групи, що викрадають людей для отримання викупу, в останні місяці провели серію рейдів по школах і університетах на півночі Нігерії, викравши понад 700 студентів.

Нагадаємо, тіла двох іспанських і одного ірландського журналістів були виявлені на сході Буркіна-Фасо (Західна Африка).

РБК-Україна писало, що на початку квітня на південному сході Нігерії озброєні бойовики напали на в'язницю. В результаті понад 1800 ув'язненим вдалося втекти.

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