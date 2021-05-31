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Викрадали людей і здійснювали розбійні напади: на Закарпатті затримали банду

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Ужгород, Понеділок 31 травня 2021 17:35
Викрадали людей і здійснювали розбійні напади: на Закарпатті затримали банду Фото: на Закарпатті затримали банду, яка викрадала людей (mvs.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Правоохоронці затримали банду, що викрадала людей і здійснювала розбійні напади на Будинки та офіси. В ході обшуків вилучено десятки одиниць вогнепальної зброї, бронежилети, Спецодяг і радіостанції.

Про це повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

За даними МВС, банда спеціалізувалася на розбоях, торгівлі зброєю, контрабанді, продажу наркотиків, а також викраденні людей. "Мукачівське злочинне угруповання являло собою організоване стійке ієрархічне об'єднання, яке систематично і цілеспрямовано займалося злочинною діяльністю", - наголошується в повідомленні.

Всі учасники банди - мешканці Закарпатської області у віці від 25 до 46 років, спортивної статури, мають навички бойових мистецтв. "Поліція перевіряє причетність зазначених осіб до викрадення відомого мукачівського репера в вересні 2020 року, а також ряду збройних зіткнень", - уточнили в МВС.

Організатора банди - 41-річного чоловіка - затримали 29 травня в аеропорту Львова, куди він прибув з Туреччини. Було встановлено, що він раніше судимий. Ще одного ватажка злочинної групи "взяли" на кордоні з Польщею.

Під час обшуків правоохоронці вилучили значний арсенал:

  • понад 50 одиниць вогнепальної зброї;
  • 15 одиниць автоматичної зброї;
  • 2 помпові рушниці;
  • 20 пістолетів ТТ, ПМ і "Форт-17";
  • 6 гранат;
  • понад 40 магазинів, патрони і пристрої для безшумної стрільби.

Крім того, був виявлений арсенал холодної зброї в кількості 100 одиниць, тепловізори, радіостанції, GPS-трекери, спецодяг та бронежилети, які бандити використовували у своїй злочинній діяльності.

За місцем проживання учасників злочинної групи правоохоронці виявили дорогоцінні швейцарський годинник, золоті прикраси, коштовності і валюту. У зловмисників вилучили 6 транспортних засобів, в тому числі преміумкласу Mercedes і Audi, які використовувалися при підготовці і безпосередньому скоєнні злочинів.

Всього затримано 7 осіб. Їм повідомлено про підозру по ряду статей КК України: створення злочинної організації, незаконне позбавлення волі, розбій, незаконне заволодіння транспортним засобом. Учасника банди загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вирішується питання про обрання затриманим міри запобіжного заходу. Також проводиться перевірка причетності угруповання до скоєння аналогічних злочинів на території України.

Фото: на Закарпатті затримали банду, яка викрадала людей (mvs.gov.ua)

Нагадаємо, 27 травня правоохоронці затримали банду рейдерів в Харкові. Злочинці захоплювали сільгосппідприємства і їх техніку. Сума завданих ними збитків перевищує 200 млн гривень.

В цей же день в Одеській області правоохоронці встановили групу розбійників, які на автодорогах нападали на далекобійників. Зараз зловмисники затримані, слідчі поліції оголосили їм про підозру.

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