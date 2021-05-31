Похищали людей и совершали разбойные нападения: на Закарпатье задержали банду
Правоохранители задержали банду, похищавшую людей и совершавшую разбойные нападения на дома и офисы. В ходе обысков изъяты десятки единиц огнестрельного оружия, бронежилеты, спецодежда и радиостанции.
Об этом сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Украины.
По данным МВД, банда специализировалась на разбоях, торговле оружием, контрабанде, продаже наркотиков, а также похищении людей. "Мукачевская преступная группировка представляла собой организованное устойчивое иерархическое объединение, которое систематически и целенаправленно занималось преступной деятельностью", - отмечается в сообщении.
Все участники банды - жители Закарпатской области в возрасте от 25 до 46 лет, спортивного телосложения, обладают навыками боевых искусств. "Полиция проверяет причастность указанных лиц к похищению известного мукачевского рэпера в сентябре 2020 года, а также ряда вооруженных столкновений", - уточнили в МВД.
Организатора банды - 41-летнего мужчину - задержали 29 мая в аэропорту Львова, куда он прибыл из Турции. Было установлено, что он ранее судим. Еще одного главаря преступной группы "взяли" на границе с Польшей.
Во время обысков правоохранители изъяли внушительный арсенал:
- более 50 единиц огнестрельного оружия;
- 15 единиц автоматического оружия;
- 2 помповых ружья;
- 20 пистолетов ТТ, ПМ и "Форт-17";
- 6 гранат;
- более 40 магазинов, патроны и устройства для бесшумной стрельбы.
Кроме того, был обнаружен арсенал холодного оружия в количестве 100 единиц, тепловизоры, радиостанции, GPS-трекеры, спецодежда и бронежилеты, которые бандиты использовали в своей преступной деятельности.
По месту проживания участников преступной группы правоохранители обнаружили драгоценные швейцарские часы, золотые украшения, драгоценности и валюту. У злоумышленников изъяли 6 транспортных средств, в том числе премиум-класса Mercedes и Audi, которые использовались при подготовке и непосредственном совершении преступлений.
Всего задержано 7 человек. Им сообщено о подозрении по ряду статей УК Украины: создание преступной организации, незаконное лишение свободы, разбой, незаконное завладение транспортным средством. Участника банды грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Также проводится проверка причастности группировки к совершению аналогичных преступлений на территории Украины.
Фото: в Закарпатье задержали банду, похищавшую людей (mvs.gov.ua)
Напомним, 27 мая правоохранители задержали банду рейдеров в Харькове. Преступники захватывали сельхозпредприятия и их технику. Сумма нанесенного ими ущерба превышает 200 млн гривен.
В этот же день в Одесской области правоохранители установили группу разбойников, которые на автодорогах нападали на дальнобойщиков. Сейчас злоумышленники задержаны, следователи полиции объявили им о подозрении.