Угрозы продолжаются. Северная Корея снова запустила баллистическую ракету

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что запуск баллистической ракеты был зафиксирован из района Сукчон, провинция Южный Пхеньян. Ракета пролетела с максимальной скоростью 6 махов около 300 км и упала на безлюдный остров в водах у побережья провинции Южный Хамгён.

Военные Южной Кореи обнаружили также несколько военных самолетов КНДР, пролетавших вокруг зоны падения ракеты.

"Серия запусков северокорейских баллистических ракет является серьезным актом провокации, который наносит ущерб миру и стабильности на Корейском полуострове и международному сообществу, а также является явным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН", - отметил Объединенный комитет.

При этом южнокорейские военные подчеркнули, что эта провокация Северной Кореи произошла в то время, когда идет подсчет голосов на промежуточных выборах в Конгресс США.

"Южная Корея и США провели совместную встречу и обменялись деталями ситуации после того, как Северная Корея запустила баллистическую ракету, а также подтвердили укрепление общих оборонных позиций против угроз и провокаций Северной Кореи", – добавили военные Южной Кореи.