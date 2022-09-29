Угрожая ядерным оружием, Кремль "зондирует почву" Запада

Такое мнение высказал эксперт по международным энергетическим и отношениям безопасности Михаил Гончар.

"РФ угрожает применить все силы вооружения в ответ на "агрессию". При этом тактика, по которой идет Кремль, напоминает скорее зондирование, чем реальную угрозу со стороны России", - считает он.

Кроме того, это касается и так называемых "референдумов", так как Москва "прощупывает почву", проверяя реакцию Украины и ее союзников. Эксперт отмечает, видя, что на незаконную аннексию территорий Запад реагирует на расширение санкций, РФ списывает это на допустимые потери и делает следующий шаг.

"Да, могут быть удары, как сказал Бен Ходжес, по Черноморскому флоту. Балтийский подтопят тоже, он замкнут и самый маленький, но это все может быть расценено россиянами как допустимые потери", - предполагает Гончар.

Однако, по словам эксперта, и у самого российского диктатора Владимира Путина, вероятно, нет ответа на вопрос, применит ли он ядерное оружие, потому что политика в этом случае исключительно ситуативная.

Напомним, недавно президент РФ Владимир Путин в своем обращении угрожал странам Запада применить ядерное оружие, отметив, что он якобы "не блефует".

При этом все больше в мире склоняются к мнению, что Путин точно не применит против Украины стратегическое ядерное оружие, а скорее тактическое.

Кроме того, по данным западных СМИ, европейские и американские политики разрабатывают экстренные планы на случай, если российский президент нанесет ядерный удар по Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.