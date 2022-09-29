RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Угрожая ядерным оружием, Кремль "зондирует почву" Запада

Фото: угрожая ядерным оружием, Кремль "зондирует почву" Запада (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Мария Кучерявец

Угрозы России применить ядерное оружие не столько выглядят реальными, сколько ее тактикой. Своим шантажом Кремль "зондирует почву" Запада, проверяя его реакцию.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Ядерная угроза Кремля. Как далеко зайдет Путин в шантаже Украины и Запада".

Такое мнение высказал эксперт по международным энергетическим и отношениям безопасности Михаил Гончар.

"РФ угрожает применить все силы вооружения в ответ на "агрессию". При этом тактика, по которой идет Кремль, напоминает скорее зондирование, чем реальную угрозу со стороны России", - считает он.

Кроме того, это касается и так называемых "референдумов", так как Москва "прощупывает почву", проверяя реакцию Украины и ее союзников. Эксперт отмечает, видя, что на незаконную аннексию территорий Запад реагирует на расширение санкций, РФ списывает это на допустимые потери и делает следующий шаг.

"Да, могут быть удары, как сказал Бен Ходжес, по Черноморскому флоту. Балтийский подтопят тоже, он замкнут и самый маленький, но это все может быть расценено россиянами как допустимые потери", - предполагает Гончар.

Однако, по словам эксперта, и у самого российского диктатора Владимира Путина, вероятно, нет ответа на вопрос, применит ли он ядерное оружие, потому что политика в этом случае исключительно ситуативная.

Напомним, недавно президент РФ Владимир Путин в своем обращении угрожал странам Запада применить ядерное оружие, отметив, что он якобы "не блефует".

При этом все больше в мире склоняются к мнению, что Путин точно не применит против Украины стратегическое ядерное оружие, а скорее тактическое.

Кроме того, по данным западных СМИ, европейские и американские политики разрабатывают экстренные планы на случай, если российский президент нанесет ядерный удар по Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КремльЯдерная война