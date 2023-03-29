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В Харькове задержан экс-правоохранитель, который "работал" экологом во время оккупации Изюма

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Харьков, Среда 29 марта 2023 11:57
В Харькове задержан экс-правоохранитель, который "работал" экологом во время оккупации Изюма Фото: в Харькове задержан экс-правоохранитель, сотрудничавший с РФ в оккупированном Изюме (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении бывшему правоохранителю, который во время оккупации города Изюм Харьковской области устроился на работу в местную оккупационную администрацию. Там он "выполнял обязанности" эколога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.

"Мужчина начал договариваться с россиянами сразу после того, как они оккупировали город. Он выторговал должность начальника отдела природных ресурсов и экологии местной оккупационной администрации", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, чтобы угодить захватчикам, он лично встречался с местными жителями и уговаривал их так же работать на врага, обещая, что "должностей хватит всем".

Также он проводил инвентаризацию водных объектов, искал владельцев местных прудов и озер для того, чтобы сбивать "дань" для себя и в пользу оккупантов.

"После освобождения Изюма он начал прятаться и был задержан в Харькове", - добавили в ГБР.

Бывшему правоохранителю доложено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы за конфискацию имущества.

Как сообщалось, бывшему милиционеру - командиру "ОМОНа" террористической организации "ДНР" сообщено о подозрении. Злоумышленник на оккупированных территориях Донецкой области занимается принудительной мобилизацией гражданских и фильтрацией.

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