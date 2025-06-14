Угроза США? В Иране допустили удары по базам стран, которые помогают Израилю, - CNN

Военный конфликт между Израилем и Ираном грозит перерасти в масштабную войну с глобальными последствиями. Иран открыто заявил, что будет атаковать военные базы всех стран, которые будут поддерживать Израиль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Так, высокопоставленный иранский чиновник в интервью CNN заявил, что Иран готов атаковать военные базы любой страны, которая попытается защитить Израиль от иранских действий.
"Иран оставляет за собой право - согласно международному праву - решительно ответить этому режиму", - подчеркнул он.
Чиновник также предупредил, что любое государство, которое вмешается в конфликт на стороне Израиля, станет мишенью для иранских ударов по его региональным военным объектам и базам.
Это заявление усиливает напряженность в регионе и свидетельствует о возможном расширении конфликта за пределы непосредственно вовлеченных сторон.
Очевидно, первыми под удар попадут Соединенные Штаты Америки. Как известно, США оказывают Израилю мощную поддержку в системах противоракетной обороны.
В частности, Израиль использует американские системы, такие как "Железный купол" (Iron Dome), для перехвата ракет, выпущенных по стране.
Кроме того, в рамках сотрудничества, США также могут помогать Израилю с технологическим обеспечением, обменом разведданных и, в некоторых случаях, с запросами на дополнительные ракеты-перехватчики. Впрочем, прямые военные действия США в защиту Израиля, в частности сбивание ракет, официально до сих пор не подтверждались - большинство интервенции происходит с помощью израильских противоракетных систем.
Напомним, Израиль начал наносить авиаудары по территории Ирана в ночь на 13 июня. Во время обстрелов были атакованы иранские ядерные и военные объекты в Тегеране и ряде других городов.
При этом Вашингтон заявил, что не имеет отношения к операции Израиля.
Вместе с тем, Вашингтон знал об ударах заранее, в связи с чем атака Израиля на Иран не стала сюрпризом для Соединенных Штатов Америки (США).
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