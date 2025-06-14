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Погроза США? В Ірані допустили удари по базах країн, які допомагають Ізраїлю, - CNN

Фото: Дональд Трамп і Біньямін Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Військовий конфлікт між Ізраїлем та Іраном загрожує перерости у масштабну війну з глобальними наслідками. Іран відкрито заявив, що буде атакувати військові бази всіх країн, які підтримуватимуть Ізраїль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Так, високопоставлений іранський чиновник у інтерв’ю CNN заявив, що Іран готовий атакувати військові бази будь-якої країни, яка спробує захистити Ізраїль від іранських дій.

"Іран залишає за собою право - згідно з міжнародним правом - рішуче відповісти цьому режиму", - наголосив він.

Чиновник також попередив, що будь-яка держава, яка втрутиться в конфлікт на боці Ізраїлю, стане мішенню для іранських ударів по її регіональним військовим об’єктам і базам.

Ця заява посилює напруженість у регіоні та свідчить про можливе розширення конфлікту за межі безпосередньо залучених сторін.

США в небезпеці

Вочевидь, найпершими під удар потраплять Сполучені Штати Америки. Як відомо, США надають Ізраїлю потужну підтримку в системах протиракетної оборони.

Зокрема, Ізраїль використовує американські системи, такі як "Залізний купол" (Iron Dome), для перехоплення ракет, випущених по країні. 

Крім того, у рамках співпраці, США також можуть допомагати Ізраїлю з технологічним забезпеченням, обміном розвідданих і, у деяких випадках, із запитами на додаткові ракети-перехоплювачі. Втім, прямі військові дії США на захист Ізраїлю, зокрема збивання ракет, офіційно досі не підтверджувалися - більшість інтервенції відбувається за допомогою ізраїльських протиракетних систем.

Нагадаємо, Ізраїль почав завдавати авіаударів по території Ірану в ніч на 13 червня. Під час обстрілів були атаковані іранські ядерні та військові об'єкти у Тегерані та низці інших міст.

При цьому Вашингтон заявив, що не має відношення до операції Ізраїля.

Разом з тим, Вашингтон знав про удари заздалегідь, у зв'язку з чим атака Ізраїля на Іран не стала сюрпризом для Сполучених Штатів Америки (США).

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Сполучені Штати АмерикиІзраїльІран