Угроза США? В Иране допустили удары по базам стран, которые помогают Израилю, - CNN

Военный конфликт между Израилем и Ираном грозит перерасти в масштабную войну с глобальными последствиями. Иран открыто заявил, что будет атаковать военные базы всех стран, которые будут поддерживать Израиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Так, высокопоставленный иранский чиновник в интервью CNN заявил, что Иран готов атаковать военные базы любой страны, которая попытается защитить Израиль от иранских действий.

"Иран оставляет за собой право - согласно международному праву - решительно ответить этому режиму", - подчеркнул он.

Чиновник также предупредил, что любое государство, которое вмешается в конфликт на стороне Израиля, станет мишенью для иранских ударов по его региональным военным объектам и базам.

Это заявление усиливает напряженность в регионе и свидетельствует о возможном расширении конфликта за пределы непосредственно вовлеченных сторон.

США в опасности

Очевидно, первыми под удар попадут Соединенные Штаты Америки. Как известно, США оказывают Израилю мощную поддержку в системах противоракетной обороны.

В частности, Израиль использует американские системы, такие как "Железный купол" (Iron Dome), для перехвата ракет, выпущенных по стране.

Кроме того, в рамках сотрудничества, США также могут помогать Израилю с технологическим обеспечением, обменом разведданных и, в некоторых случаях, с запросами на дополнительные ракеты-перехватчики. Впрочем, прямые военные действия США в защиту Израиля, в частности сбивание ракет, официально до сих пор не подтверждались - большинство интервенции происходит с помощью израильских противоракетных систем.