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Угроза США? В Иране допустили удары по базам стран, которые помогают Израилю, - CNN

Иран, Суббота 14 июня 2025 04:39
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Угроза США? В Иране допустили удары по базам стран, которые помогают Израилю, - CNN Фото: Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Военный конфликт между Израилем и Ираном грозит перерасти в масштабную войну с глобальными последствиями. Иран открыто заявил, что будет атаковать военные базы всех стран, которые будут поддерживать Израиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Так, высокопоставленный иранский чиновник в интервью CNN заявил, что Иран готов атаковать военные базы любой страны, которая попытается защитить Израиль от иранских действий.

"Иран оставляет за собой право - согласно международному праву - решительно ответить этому режиму", - подчеркнул он.

Чиновник также предупредил, что любое государство, которое вмешается в конфликт на стороне Израиля, станет мишенью для иранских ударов по его региональным военным объектам и базам.

Это заявление усиливает напряженность в регионе и свидетельствует о возможном расширении конфликта за пределы непосредственно вовлеченных сторон.

США в опасности

Очевидно, первыми под удар попадут Соединенные Штаты Америки. Как известно, США оказывают Израилю мощную поддержку в системах противоракетной обороны.

В частности, Израиль использует американские системы, такие как "Железный купол" (Iron Dome), для перехвата ракет, выпущенных по стране.

Кроме того, в рамках сотрудничества, США также могут помогать Израилю с технологическим обеспечением, обменом разведданных и, в некоторых случаях, с запросами на дополнительные ракеты-перехватчики. Впрочем, прямые военные действия США в защиту Израиля, в частности сбивание ракет, официально до сих пор не подтверждались - большинство интервенции происходит с помощью израильских противоракетных систем.

Напомним, Израиль начал наносить авиаудары по территории Ирана в ночь на 13 июня. Во время обстрелов были атакованы иранские ядерные и военные объекты в Тегеране и ряде других городов.

При этом Вашингтон заявил, что не имеет отношения к операции Израиля.

Вместе с тем, Вашингтон знал об ударах заранее, в связи с чем атака Израиля на Иран не стала сюрпризом для Соединенных Штатов Америки (США).

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