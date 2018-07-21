Прикордонники затримали групу нелегальних мігрантів на кордоні зі Словаччиною

Затримані повідомили, що є громадянами В’єтнаму

Прикордонники затримали групу з 12 нелегальних мігрантів на кордоні зі Словаччиною. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Держприкордонслужби.

Як зазначається, мігранти були затримані на Закарпатті в рамках спільної спеціальної прикордонної операції "Кордон-2018".

Так, прикордонники відділу "Гута" помітили ознаки незаконного перебування людей біля держкордону та розпочали пошукові дії.

У ході оперативних дій правоохоронці спочатку затримали 4 азіатів, які намагалися перетнути кордон Словаччини, а ще вісім нелегалів затримали словацькі правоохоронці.

Затримані повідомили, що є громадянами В’єтнаму.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харківській області правоохоронці ліквідували канал незаконної міграції.