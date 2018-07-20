У Харківській області ліквідували канал незаконної міграції

Правоохоронці затримали організаторів даного каналу разом із чисельними пособниками

У Харківській області ліквідовано транзитний канал незаконної міграції іноземців із Південно-Східної Азії до Росії та далі до україно-угорської та україно-польської ділянок кордону через Одесу та Київ. Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Як з’ясували правоохоронці, маршрут затриманих іноземців розпочинався з Росії. До РФ вони прибували легально, у тому числі на ЧС-2018 з футболу під виглядом вболівальників, а далі за допомогою переправників транзитом використовували Україну з наміром незаконно потрапити до країн Західної Європи.

"Днями, в ході спільної операції, в м. Харків правоохоронці затримали організаторів даного каналу разом із чисельними пособниками та черговою групою незаконних мігрантів, серед яких дев’ять громадян Бангладеш, Непалу та М’янми. "Мандрівників" намагались незаконно переправити через Харків та Київ до Польщі", - повідомляють у ДПСУ.

Загалом у період із лютого 2018 року було задокументовано 11 епізодів протиправної діяльності з боку 22 осіб, причетних до функціонування даного каналу незаконної міграції, які діяли на території чотирьох областей України.

Усього затримано 49 незаконних мігрантів з Бангладеш, В’єтнаму, Афганістану, Сомалі, Пакистану, Непалу та М’янми.

Нагадаємо, на початку червня СБУ блокувала масштабне переправлення нелегалів до України.