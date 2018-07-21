Пограничники задержали группу нелегальных мигрантов на границе со Словакией

Новости Происшествия 21.07.2018 - 10:51
Фото: задержание мигрантов (dpsu.gov.ua)
Фото: задержание мигрантов (dpsu.gov.ua)

Задержанные сообщили, что являются гражданами Вьетнама

Пограничники задержали группу из 12 нелегальных мигрантов на границе со Словакией. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

Как отмечается, мигранты были задержаны на Закарпатье в рамках совместной специальной пограничной операции "Рубеж-2018".

Так, пограничники отдела "Гута" заметили признаки незаконного пребывания людей возле госграницы и начали поисковые действия.

В ходе оперативных действий правоохранители сначала задержали 4 азиатов, которые пытались пересечь границу Словакии, а еще восемь нелегалов задержали словацкие правоохранители.

Задержанные сообщили, что являются гражданами Вьетнама.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харьковской области правоохранители ликвидировали канал незаконной миграции.

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Теги:  Государственная пограничная служба,  Мигранты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС