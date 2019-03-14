Прикордонники затримали бойовика "ЛНР" на адмінмежі з Кримом

Громадянин України воював на Донбасі у 2014 році на боці бойовиків "ЛНР"

Украинские пограничники задержали на админгранице с оккупированным Крымом боевика, который воевал на территории Луганской области в составе незаконного вооруженного формирования "Заря". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Правоохранители установили, что гражданин Украины 1992 года рождения нарушил порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и незаконно попал в Крым через "Керченский мост" с территории РФ. Впоследствии он пешком пытался его оставить в направлении материковой Украины.

Среди личных вещей гражданина обнаружили военную форму одежды и жетон "ВМФ России".

Мужчина признался, что в 2014 году на территории России его завербовали в состав незаконного вооруженного формирования "Заря" на территории Луганской области. Во время одного из боев он получил тяжелые ранения и впоследствии уехал в РФ. Затем проживал в городе Пенза и был награжден нагрудным знаком "Крест Добровольца".

Фото: задержание боевика (dpsu.gov.ua)

По данному факту в Нацполицию направлено уведомление по возможным признаками преступления, предусмотренного ч.2 ст.260 УК Украины "Создание непредусмотренных законом вооруженных или военных формирований".

РБК-Украина писало, что в Бахмуте (Донецкая область) правоохранителям добровольно сдались два участника бандформирований.

Ранее в Херсонской области полиция задержала военнослужащего, который после аннексии Крыма перешел на сторону РФ и служил по контракту.