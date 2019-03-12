У Бахмуті два бойовика добровільно здалися поліції

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Бойовики вирішили скористатися шансом звільнитися від кримінальної відповідальності

За добу у Бахмуті (Донецька область) правоохоронцям добровільно здалися два учасника бандформувань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Національної поліції.

Повідомляється, екс-бойовики скористалися шансом звільнитися від кримінальної відповідальності. Прийти до поліції чоловіки вирішили, дізнавшись зі ЗМІ про випадки, коли бойовики на законних підставах отримали можливість повернутися до нормального життя.

30-річний житель Бахмута розповів, що в 2018 році після звільнення з місць позбавлення волі багато його знайомих приєдналися до бойовиків. І щоб не відрізнятися від них, він також вступив в НЗФ.

Але після кількох днів чергування на блокпосту поблизу міста Єнакієвого, чоловік розчарувався і вирішив піти. Дізнавшись, що ті, хто не скоював тяжких злочинів, можуть уникнути покарання, вирішив добровільно здатися українській поліції.

Інший найманець, 32-річний житель Бахмута вирішив у такий спосіб сховатися від покарання за дрібну крадіжку, яку він скоїв у рідному місці. Для цього він перетнув кордон з РФ, заїхавши на окуповану територію з боку держави-агресора.

Бойовики довірили йому керування військовою технікою. Провівши за кермом БМП декілька тижнів, чоловік вирішив, що краще відбути покарання за крадіжку на підконтрольній Україні території, ніж служити у терористів. Чоловік повернувся у Бахмут і сам зізнався офіцерам у протиправній діяльності.

За обома фактами попередньо відкриті кримінальні провадження за ч.2 ст. 260 Кримінального кодексу України "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань".

Поліція проводить досудове розслідування. Якщо буде встановлено, що учасники НЗФ непричетні до тяжких злочинів, то, згідно з ч.6 ст. 260 КК України, вони будуть звільнені від кримінальної відповідальності.

РБК-Україна писало, що у Херсонській області поліція затримала військовослужбовця, який після анексії Криму перейшов на бік РФ та служив за контрактом.