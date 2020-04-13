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Прикордонники виявили двох порушників карантину на кордоні

Новини » Коронавірус     13.04.2020 - 13:10
Прикордонники виявили двох порушників карантину на кордоні
Ілюстративне фото (facebook.com/mvs.gov.ua)

Відносно порушників склали адмінпротоколи

Співробітники Державної прикордонної служби на українському кордоні Сумської і Чернігівської області виявили двох українців, які порушили карантинні правила самоізоляції. Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що обидва українця 31 березня підписали угоду на двотижневу самоізоляцію.

"Вчора, 12 квітня, у пункті пропуску "Бачівськ" та "Сеньківка" в Сумській і Чернігівській областях прикордонники виявили двох громадян України. Обидва 31 березня підписали угоду на самоізоляцію, втім, особи самі собі призначили термін карантину і за 12 діб рушили подорожувати", - повідомили в МВС.

У відношенні порушників правоохоронці склали адміністративні протоколи за ст. 44-3 Купап (порушення правил карантину людей).

Раніше глава МВС Арсен Аваков заявив, що трьом церковникам були виписані штрафи за порушення карантинних правил - вони проводили масові богослужіння 12 квітня.

Також повідомлялося, що станом на 10 квітня на порушників карантину в Україні виписали 4 тисячі адміністративних протоколів.

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