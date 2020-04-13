Пограничники выявили двух нарушителей карантина на границе

Иллюстративное фото (facebook.com/mvs.gov.ua)

В отношении нарушителей составили админпротоколы

Сотрудники Государственной пограничной службы на украинской границе в Сумской и Черниговской области выявили двоих украинцев, которые нарушили карантинные правила самоизоляции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Сообщается, что оба украинца 31 марта подписали соглашение на двухнедельную самоизоляцию.

"Вчера, 12 апреля, в пункте пропуска "Бачевск" и "Сеньковка" в Сумской и Черниговской областях пограничники обнаружили двух граждан Украины. Оба 31 марта подписали соглашение на самоизоляцию, впрочем, лица сами себе назначили срок карантина и за 12 суток двинулись путешествовать", - сообщили в МВД.

В отношении нарушителей правоохранители составили административные протоколы по ст. 44-3 КУоАП (нарушение правил карантина людей).

Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что трем церковникам были выписаны штрафы за нарушение карантинных правил - они проводили массовые богослужения 12 апреля.

Также сообщалось, что по состоянию на 10 апреля на нарушителей карантина в Украине выписали 4 тысячи административных протоколов.