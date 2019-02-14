Прикордонники розповіли про ситуацію з ізраїльськими туристами

У ДПСУ зазначили, що всі ізраїльтяни, яким було відмовлено у в'їзді, не змогли "належним чином підтвердити мету візиту"

В Государственной пограничной службе прокомментировали ситуацию с непропуском в аэропорту "Борисполь" граждан Израиля. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал представитель ГПСУ Олег Слободян.

По его словам, все израильские туристы, которым было отказано в пропуске, не смогли подтвердить цель визита в Украину.

"Нет никакого предвзятого отношения, есть будничная работа. Нет такого, что у нас есть какие-то увеличения непропуска граждан Израиля. У нас была ситуация, когда в течение дня из разных рейсов в разных направлениях было отказано в пропуске 16 гражданам Израиля. Просто они не смогли должным образом подтвердить цель визита в Украину. Это было просто совпадение определенных обстоятельств. В этом нет никакого злого умысла", - отметил Слободян.

Ранее в СМИ сообщалось, что в последнее время ГПСУ чаще стала отказывать владельцам израильского гражданства во въезде в страну в киевском аэропорту "Борисполь".

Отмечалось, что очередной такой случай произошел в среду, 13 февраля, когда в "Борисполе" завернули 16 пассажиров нескольких рейсов, прилетевших из Израиля в Киев. Среди пассажиров, вынужденных вернуться в Израиль, была группа из шести человек, которую в "Борисполе" встречал местный гид. По словам гида, у всех шестерых в Киеве был оплачен отель на бульваре Леси Украинки. Кроме того, у каждого было при себе по 1000 евро наличными.

При этом один из туристов, которому отказали во въезде, отметил, что ему и друзьям причину отказа во въезде не объяснили.

Напомним, посол Израиля в Украине Йоэль Лион заявил, что ежегодно в Израиль приезжает 11 тысяч нелегальных мигрантов из Украины. По его словам, 10% туристов, которые приезжают из Украины в Израиль, - нелегальные мигранты.

Дипломат подчеркнул, что после введения безвизового режима появилось больше людей, получивших отказ при пересечении границы. "Но для каждого, кому было отказано, была уважительная причина", - отметил посол.

Как писало РБК-Украина, Лион также отметил, что его страна инвестирует в украинский народ прямо сейчас.

Добавим, первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив в январе подписал соглашение о ЗСТ между Украиной и Израилем.