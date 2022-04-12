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З початку війни в Україну повернулись 870 тисяч громадян

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Україна, Вівторок 12 квітня 2022 16:21
З початку війни в Україну повернулись 870 тисяч громадян Фото: 870 тисяч громадян повернулися в Україну (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

На територію України з початку повномасштабної війни повернулися 870 тисяч громадян. Проте покинули країну близько 3,3 млн осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка.

За його даними у перші дні війни в Україну повернулись приблизно 10 тисяч людей. Наразі щодня повертаються 25-30 тисяч людей. Переважно це жінки, діти і літні люди.

"З ким у нас була можливість спілкуватися, вони кажуть, що бачать, що ситуація особливо в західних областях безпечніша і вони не можуть далі залишатися за кордоном, а готові повернутися до країни та залишатись тут", - зазначив Демченко.

Він додав, що з початку війни України покинули 3,3 млн громадян. Речник ДПСУ повідомив, що зараз черг на кордонах немає. Є окремі пікові години, коли декілька десятків або сотень автівок очікують на перетин кордону.

Нагадаємо, за даними ООН, з початку війни Україну покинули 4,5 млн громадян. Більшість з них виїхали до Польщі.

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