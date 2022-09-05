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Британська розвідка назвала головну мету Росії у війні на даний момент

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Україна, Понеділок 05 вересня 2022 08:40
Британська розвідка назвала головну мету Росії у війні на даний момент Фото: російська армія продовжує просуватися на Донбасі (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Незважаючи на ефект недавніх українських наступальних дій, основною метою Росії в Україні залишається наступальна операція на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

Як відзначають в Міноборони, основними напрямками наступу на Донбасі залишаються Авдіївка під Донецьком і район в 60 км на північ навколо Бахмута. "Хоча Росія домоглася найбільшого успіху на цій ділянці, її сили досі просуваються тільки приблизно на 1 км на тиждень в напрямку Бахмута", - йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, політичною метою операції на Донбасі залишається захоплення всієї Донецької області, що дозволить Кремлю оголосити про "звільнення" Донбасу. Однак російські сили неодноразово порушували терміни для досягнення цієї мети.

Українська влада заявила, що російським силам тепер наказано завершити цю місію до 15 вересня 2022 року. "Малоймовірно, що сили доб'ються цього, що ще більше ускладнить плани Росії з проведення референдумів з питання про приєднання окупованих територій до Російської Федерації", - вважають в Міноборони Британії.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, Збройні сили України з 29 серпня 2022 року відновили наступальні операції на півдні України. Наступ ведеться на широкому фронті на захід від річки Дніпро з упором на трьох напрямки в межах окупованої Росією Херсонської області.

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