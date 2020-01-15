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У Житомирській області зловмисники експлуатували людей в роботі, відібравши документи

Новини » Надзвичайні події     15.01.2020 - 11:59
У Житомирській області зловмисники експлуатували людей в роботі, відібравши документи
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У людей відібрали документи, утримували їх у неналежних умовах проживання та праці

У Житомирській області затримали групу з чотирьох осіб, які експлуатували людей на будівництвах і різних роботах, відібравши у них документи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу Генерального прокурора.

Повідомляється, що фігурантам повідомлено про підозру у ч. 2 ст. 149 КК України (торгівля людьми). Вирішується питання про оголошення підозри іншим співучасникам і застосування заходів.

"У ході обшуків 15 січня 2020 року в одній із будівель, яку вони займали, виявлено 6 осіб (з них один громадянин Білорусі), яких насильно утримували в неналежних умовах проживання та харчування з метою трудової експлуатації. Також виявлені предмети вогнепальної нарізної зброї, боєприпаси, вибухівку", - йдеться в повідомленні.

За версією слідчих, угрупування організувало приховування людей і використовувало їх у різних роботах, у тому числі на будівництві та ремонтах об'єктів. Фігуранти били потерпілих і залучали інших людей для контролю їх переміщення із забороною покидати місця утримування.

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, у вересні в Сумській області ліквідували міжнародний канал торгівлі людьми. Дівчат з України переправляли в Росію для надання інтимних послуг.

Також РБК-Україна писало, що в червні поліція викрила мережу фальшивих реабілітаційних центрів у Донецькій області, де у трудовому рабстві перебувало близько 100 осіб. Організував злочинну діяльність громадянин Росії.

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