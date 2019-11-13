Прикордонники ліквідували канал нелегальної міграції в країни ЄС

Фото: затримання нелегалів (dpsu.gov.ua)

Нелегальна міграція - прикордонники затримали п'ять громадян Туреччини

Співробітники Державної прикордонної служби (ДПС) України ліквідували нелегальний канал міграції через Україну в країни Європейського союзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДПС.

Повідомляється, що в ніч на 13 листопада прикордонники затримали шість громадян Туреччини, які, потрапивши на територію України з Молдови, планували нелегально перетнути кордон з ЄС.

"Встановлено, що за свої послуги організатор брав з кожного "підопічного" близько 5 тисяч доларів. Варто відзначити, що в жовтні цього року його вже затримували прикордонники на території України. Він був засуджений за організацію незаконного переправлення осіб через кордон. Тоді іноземця видворили з України із забороною в'їзду на три роки", - йдеться в повідомленні.

Також прикордонники відзначили, що з початку року прикордонники затримали близько 180 вихідців з Туреччини при спробі незаконно потрапити до країн ЄС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція затримала п'ятьох громадян Народної Республіки Бангладеш, які намагалися нелегально потрапити з України в ЄС.

Також РБК-Україна писало, що Служба безпеки України заблокувала діяльність організованого угруповання, яке спеціалізувалася на незаконного переправлення іноземців з країн Близького Сходу в ЄС.