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Правоохоронці викрили злочинне угруповання, що переправляло до ЄС нелегалів

Новини » Надзвичайні події    25.09.2019 - 15:19
Правоохоронці викрили злочинне угруповання, що переправляло до ЄС нелегалів
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Нелегали в’їжджали на територію України також і через Російську Федерацію

Служба безпеки України блокувала діяльність організованого угруповання, яке спеціалізувалося на незаконному переправленні іноземців з країн Близького Сходу до Європейського союзу (ЕС). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

За інформацією правоохоронців, нелегали в’їжджали на територію України також і через Російську Федерацію.

"Двоє жителів Львова та мешканка столиці організували протиправне переміщення за кордон вихідців із східних країн. Ділки підшукували своїх клієнтів серед іноземців, які нелегально прибули в Україну, - йдеться у повідомленні.

Для легалізації в нашій державі та переправлення за кордон зловмисники забезпечували нелегалів підробленими паспортами громадян однієї з європейських країн. Потім фігуранти справи групами доправляли іноземців до кордону з ЄС на власному транспорті.

Зазначимо, що вартість "послуг" учасників групи становила від трьох до чотирьох тисяч американських доларів з одного нелегала.

Наразі затриманим повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статтею 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше у Закарпатській та Львівській областях прикордонники затримали 17 нелегальних мігрантів, а також їх посібників. Серед затриманих були громадяни Туреччини та Бангладеш.

Як повідомляло РБК-Україна, в Україні за рік викрили 249 груп нелегальних мігрантів.

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