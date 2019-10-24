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У Києві іноземець переправляв співвітчизників до ЄС

Новини » Надзвичайні події    24.10.2019 - 17:02
У Києві іноземець переправляв співвітчизників до ЄС
Фото: нелегальні мігранти (npu.gov.ua)

Наразі поліція перевіряє інших співучасників, які причетні до організації каналу нелегальної міграції

У Києві іноземець, уродженць Народної Республіки Бангладеш, переправляв співвітчизників через Україну до Європейського союзу (ЄС). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу столичної поліції.

За інформацією правоохоронців, разом з іноземцем, уродженцем Народної Республіки Бангладеш, затримали ще чотирьох вихідців з цієї держави. Частина з них перебувала в Україні незаконно. Заходи відбувалися із залученням прикордонників в рамках операції "Мігрант".

"У результаті перевірки правоохоронці виявили на території Солом’янського району столиці групу з п’яти громадян Народної Республіки Бангладеш. Двоє іноземців мають законні підстави для перебування на території України.
Водночас з’ясувалося, що троє їхніх співвітчизників перебувають в Україні без відповідних документів", - йдеться у повідомленні.

Також було встановлено, один з іноземців вже притягувався до адміністративної відповідальності за порушення правил перебування на території України. Проте чоловік не виконав рішення щодо повернення до країни походження. Крім того, оперативники встановили, що цей громадянин обґрунтовано підозрюється в організації незаконного переправлення своїх співвітчизників через державний кордон України до країн Євросоюзу.

На даний час поліція проводить спільні заходи з Державною прикордонною службою для встановлення інших співучасників, які причетні до організації каналу нелегальної міграції.

Нагадаємо, кримські правоохоронці та прикордонники викрили "схему" вербування громадян України для незаконного перевезення мігрантів в країни ЄС. організована група діяла на території Херсонської та Миколаївської областей. За попередньою інформацією, вербувальники підшукували українців з істотними фінансовими проблемами.

Як повідомляє РБК-Україна, що вчора в Англії виявили вантажівку з 39 трупами, включаючи тіло підлітка. Інспектор поліції графства Ессекс Ендрю Марінер розповів, що співробітниками правоохоронних органів відразу ж був затриманий водій вантажівки. Ним виявився 25-річний чоловік з Північної Ірландії.

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