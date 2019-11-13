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Пограничники ликвидировали канал нелегальной миграции в страны ЕС

Новости » Общество     13.11.2019 - 15:29
Пограничники ликвидировали канал нелегальной миграции в страны ЕС
Фото: задержание нелегалов (dpsu.gov.ua)

Нелегальная миграция - пограничники задержали пять граждан Турции

Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) Украины ликвидировали нелегальный канал миграции через Украину в страны Европейского союза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПС.

Сообщается, что в ночь на 13 ноября пограничники задержали шесть граждан Турции, которые, попав на территорию Украины с Молдовы, планировали нелегально пересечь границу с ЕС.

"Установлено, что за свои услуги организатор брал с каждого "подопечного" около 5 тысяч долларов. Стоит отметить, что в октябре этого года его уже задерживали пограничники на территории Украины. Он был осужден за организацию незаконной переправки лиц через границу. Тогда иностранца выдворили из Украины с запретом въезда на три года", - говорится в сообщении.

Также пограничники отметили, что с начала года пограничники задержали около 180 выходцев из Турции при попытке незаконно попасть в страны ЕС.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве полиция задержала пятерых граждан Народной Республики Бангладеш, которые нелегально пытались попасть из Украины в ЕС.

Также РБК-Украина писало, что Служба безопасности Украины заблокировала деятельность организованной группировки, которая специализировалась на незаконной переправке иностранцев из стран Ближнего Востока в ЕС.

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