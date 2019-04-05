Прикордонники змінили місце перевірки пасажирів поїзда "Київ-Варшава"

Прикордонно-митне оформлення міжнародного потяга 67/68 "Київ-Варшава-Київ" з 5 квітня 2019 року здійснюватиметься в пункті контролю "Київ-пасажирський" на залізничному вокзалі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДПСУ у Facebook.

Раніше пасажири цього потяга проходили необхідні процедури при перетині кордону України в пункті пропуску для залізничного сполучення "Ягодин".

Відтепер щодня прикордонники оформлятимуть громадян, які подорожують цим потягом з Польщі до Києва і прибувають за графіком об 11:03. А ввечері прикордонники здійснюватимуть оформлення пасажирів потяга з Києва в напрямку Варшави.

Подорожуючим варто врахувати, що прикордонно-митний контроль розпочинатиметься о 18:48, відразу після закриття дверей вагонів. Час відправлення потяга за графіком о 19:13.

При цьому прикордонний контроль персонал Держприкордонслужби проводитиме безпосередньо у вагонах потяга за допомогою мобільних пристроїв, що значно пришвидшить роботу правоохоронців та надасть можливість скоротити час оформлення.

Так, сьогодні 42 пасажира 4 інспектори прикордонного контролю оформили за 12 хвилин, що в середньому по 17 секунд на кожного пасажира.

РБК-Україна писало, що у неділю, 31 березня, міжнародний аеропорт "Бориспіль" почав експлуатацію відновленої терміналу F.

Раніше повідомлялося, що у Державній прикордонній службі (ДПСУ) мобільні підрозділи реформуються відповідно до кращих стандартів США та Євросоюзу.