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Мобільні підрозділи ДПСУ реформують відповідно до стандартів США та Євросоюзу

Новини » Суспільство    01.02.2019 - 09:51
Мобільні підрозділи ДПСУ реформують відповідно до стандартів США та Євросоюзу
Ілюстративне фото (УНІАН)

Зокрема, було упорядковано систему відбору особового складу до підрозділів мобільного загону "ДОЗОР"

У Державній прикордонній службі (ДПСУ) мобільні підрозділи реформуються відповідно до кращих стандартів США та Євросоюзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДПСУ

Зазначається, що відбувається переорієнтування мобільних підрозділів на стандарти кращих зразків підрозділів спецпризначення США та ЄС.

За останній період у цих підрозділах розмежовано функції мобільних сил, в тому числі виконання завдань пов’язаних з підвищеним ризиком для життя, упорядковано систему відбору особового складу до основних підрозділів мобільного загону "ДОЗОР", визначено чіткий порядок застосування сил і засобів.

З врахуванням набутого за останні роки досвіду на даний час вже розроблено власну систему відбору особового складу для служби в спецпідрозділах "ДОЗОРу". Крім того, протягом 2018 року розгорнуто регіональні відділи спеціальних дій в окремих обласних центрах, які вже приступили до виконання завдань.

При цьому для спецпризначенців постійно проводяться тренінги, курси, або змагання націлені на підготовку особового складу до дій в різних умовах обстановки, серед яких штурм транспортних засобів, тактика дій на воді, з спеціальної та бойової підготовки.

Повідомляється, що упродовж минулого року підрозділи мобільного загону застосовувалися на всіх ділянках державного кордону. Як результат, звільнено осіб, яких незаконно утримували в нелюдських умовах, викрито незаконне підприємство по переробці та виготовленню тютюнових виробів, затримано автомобілі з контрабандними товарами, неодноразово затримані нелегальні мігранти та їх переправники тощо.

Також зазначається, що протягом 2018 року від американських партнерів було отримано 2 човни з трейлерами, уніформу, комплекти захисного і тактичного спорядження, медичне майно, а також вітро- та вологозахисні костюми, тактичні рюкзаки та інше вартістю понад 100 тис. доларів.

Нагадаємо, напередодні секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що незважаючи на війну, Україна реформує сектор безпеки і оборони за стандартами НАТО. 

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