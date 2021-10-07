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Польща заявила про рекордний наплив мігрантів з Білорусі: понад 660 за добу

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Польща, Четвер 07 жовтня 2021 12:50
Польща заявила про рекордний наплив мігрантів з Білорусі: понад 660 за добу Фото: Польща заявила про рекордний наплив мігрантів з Білорусі (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

У Польщі прикордонники за минулу добу зафіксували рекордну кількість нелегалів, які намагалися перетнути кордон з боку Білорусі. Подібних спроб нарахувалося 667.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

"Нові рекорди. Вчора, 6 жовтня, співробітники прикордонної служби зафіксували 667 спроб незаконного перетину кордону з Білорусі до Польщі, затримали 7 іммігрантів з Туреччини. Іншим спробам вдалося запобігти", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що за сприяння в перетині кордону, були заарештовані 13 осіб - 10 іноземців і три громадяни Польщі.

Відомо, що з серпня польські прикордонники затримали понад 14 тисяч осіб за спробу незаконного перетину польсько-білоруського кордону.

Наразі в прикордонних пунктах країни знаходиться понад 1,5 тисячі мігрантів.

Нагадаємо, що влада Польщі ввела режим надзвичайного стану на кордоні Білорусі через потік мігрантів.

Також стало відомо, що Польща направить для патрулювання кордону з Білоруссю військові вертольоти.

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