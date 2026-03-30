Ограбление на 9 млн евро: в Италии за 3 минуты похитили картины известных художников

11:44 30.03.2026 Пн
2 мин
Шедевров искусства могли вынести еще больше, однако преступникам помешали системы безопасности
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: полиция Италии (Getty Images)

В ночь на 23 марта в городе Мамьяно-ди-Траверсетоло вблизи Пармы в Италии из фонда Magnani-Rocca всего за три минуты похитили три шедевра мирового искусства на не менее 9 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rai News.

Преступление произошло в здании Fondazione Magnani-Rocca - одной из самых известных частных художественных коллекций Италии. Следствие установило, что вся операция длилась менее трех минут.

В результате нападения злоумышленникам удалось похитить картины Пьера-Огюста Ренуара, Поля Сезанна и Анри Матисса. В частности, речь идет о работах "Les Poissons" Ренуара, "Tasse et plat de cerises" Сезанна и "Odalisque sur la terrasse" Матисса.

Согласно предварительной информации, несколько человек в масках ночью взломали вход и проникли в здание, после чего вынесли картины из зала экспозиции.

Не исключено "заказное" похищение картин

Сейчас полицейские изучают с камер видеонаблюдения и разыскивают преступников. Следователи предполагают, что это могло быть так называемое "заказное" похищение для частного коллекционера, ведь такие картины открыто приобрести на рынке искусства практически невозможно.

В фонде Magnani-Rocca хранятся шедевры мирового искусства, среди которых работы Клода Моне, Франсиска Гойи и Питера Пауля Рубенса. Эксперты не исключают, что преступники планировали похитить еще больше картин, однако им помешали системы безопасности.

Напомним, в октябре прошлого года четверо воров в масках похитили восемь ювелирных изделий из самого посещаемого музея мира - Лувра. Их стоимость оценили в 102 миллиона долларов, при этом ограбление музея длилось всего семь минут.

Позже, 1 ноября, грабителей из Лувра задержали на стадионе в Париже перед футбольным матчем. Были арестованы четыре человека, а чуть позже задержали еще троих.

Согласно материалам следствия, громкое ограбление Лувра совершила группа мелких преступников, а не профессиональные мафиози. При этом драгоценности до сих пор не найдены. Часть из подозреваемых отправили под стражу, а остальных поместили под домашний арест.

Украину могут подвинуть во вступлении в ЕС из-за новых кандидатов, - Politico
