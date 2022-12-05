RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ограбили и угрожали расстрелять жителей Изюма. Солдатам РФ объявлено подозрение

Фото: оккупанты в Изюме угрожали убить мирных жителей (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Трое российских военных ограбили и угрожали убить мирных жителей Изюма Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генерального прокурора Украины.

По данным следствия, в мае 2022 года во время оккупации города трое военных 39-й отдельной мотострелковой Краснознаменной бригады 68-го армейского корпуса Восточного военного округа остановили автомобиль с двумя гражданскими.

Российские военные произвели два выстрела из автомата Калашникова у передних колес автомобиля. После этого оккупанты потребовали деньги у мужчин, добавив, что в случае отказа они будут стрелять на поражение.

Забрав у потерпевших денежные средства, русские солдаты ушли. Благодаря проведенным оперативным мероприятиям установлены лица военных РФ – потерпевшие опознали их. Подозреваемым заочно уведомлено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

Напомним, что российский оккупант издевался над гражданскими жителями Нежинского района (Черниговская область). За это его осудили на 10 лет лишения свободы.

В Киевской области военнослужащий РФ приговорен к 9 годам лишения свободы за то, что приказывал грабить мирных жителей и разрушать их дома.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВторжение России в УкраинуГенеральная прокуратура Украины