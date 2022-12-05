Пограбували та погрожували розстріляти мешканців Ізюма. Солдатам РФ оголошено підозру

За даними слідства, у травні 2022 року під час окупації міста троє військових 39-ї окремої мотострілецької Червонопрапорної бригади 68-го армійського корпусу Східного військового округу зупинили автомобіль із двома цивільними.

Російські військові зробили два постріли з автомата Калашнікова біля передніх коліс автомобіля. Після цього окупанти зажадали гроші у чоловіків, додавши, що у разі відмови вони стрілятимуть на поразку.

Забравши в потерпілих гроші, російські солдати пішли. Завдяки проведеним оперативним заходам встановлено осіб військових РФ – потерпілі впізнали їх. Підозрюваним заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни.