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Пограбували та погрожували розстріляти мешканців Ізюма. Солдатам РФ оголошено підозру

Фото: окупанти в Ізюмі погрожували вбити мирних жителів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Троє російських військових пограбували та погрожували вбити мирних жителів Ізюма Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Офісу генерального прокурора України.

За даними слідства, у травні 2022 року під час окупації міста троє військових 39-ї окремої мотострілецької Червонопрапорної бригади 68-го армійського корпусу Східного військового округу зупинили автомобіль із двома цивільними.

Російські військові зробили два постріли з автомата Калашнікова біля передніх коліс автомобіля. Після цього окупанти зажадали гроші у чоловіків, додавши, що у разі відмови вони стрілятимуть на поразку.

Забравши в потерпілих гроші, російські солдати пішли. Завдяки проведеним оперативним заходам встановлено осіб військових РФ – потерпілі впізнали їх. Підозрюваним заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що російський окупант знущався з цивільних мешканців Ніжинського району (Чернігівська область). За це його засудили до 10 років позбавлення волі.

У Київській області військовослужбовця РФ засуджено до 9 років позбавлення волі за те, що наказував грабувати мирних жителів та руйнувати їхні будинки.

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