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Джонсон заявив про готовність провести розмову з Путіним на тлі загострення навколо України

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Лондон, Вівторок 25 січня 2022 15:59
Джонсон заявив про готовність провести розмову з Путіним на тлі загострення навколо України Фото: прем'єр Британії Бріс Джонсон (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив про готовність провести нову телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Глава британського уряду попередив російського лідера про наслідки вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Independent.

"Я, звичайно, готовий знову з ним (Путіним - ред.) поговорити", - сказав Джонсон в ході свого виступу в парламенті Британії, зазначивши, що знайти "спосіб розвіяти побоювання Росії з безпеки" можна дипломатичним шляхом.

"Ми не змінимо європейський порядок безпеки, тому що Росія приставила пістолет до голови України", - уточнив Британський прем'єр.

Джонсон також попередив, що вторгнення Росії в Україну буде мати катастрофічний характер для Москви. За його словами, опір українців буде наполегливим, а кровопролиття можна порівняти з першою війною в Чечні або Боснії.

"Українці мають всі моральні та юридичні права захищати свою країну, і я вважаю, що їх опір буде наполегливим", - додав глава британського уряду.

Нагадаємо, раніше Джонсон допустив, що вторгнення Росії в Україну може початися з наступу на Київ.

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Володимир Путін Російська Федерація Великобританія Борис Джонсон
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