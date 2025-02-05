На погоду повлияет антициклон Elvira. Синоптик дала прогноз на завтра в Украине

Диденко уточнила, что завтра небольшие осадки в виде снега возможны в западных областях. Также в Крыму возможен снег и мокрый снег.

Температура воздуха в Украине ближайшей ночью ожидается от -3 градусов до -8 градусов. А вот завтра днем ожидается от -3 градусов, до +2 градусов. Синоптик предупредила, что на дорогах возможна гололедица, поэтому водителям и пешеходам необходимо быть внимательнее.

Ветер восточного направления, умеренный, на юге и востоке Украины возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

Погода в Киеве

В Киеве 6-го февраля осадки маловероятны, но на дорогах ожидается гололедица. Ночью температура ожидается от -2 до -4 градусов. А днем около нуля.

