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На погоду повлияет антициклон Elvira. Синоптик дала прогноз на завтра в Украине

Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз на завтра в Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В четверг, 6 февраля, мощный антициклон Elvira с центром над Северным морем обусловит сухую погоду практически во всей Европе. В Украине будет преобладать погода без существенных осадков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Диденко уточнила, что завтра небольшие осадки в виде снега возможны в западных областях. Также в Крыму возможен снег и мокрый снег.

Температура воздуха в Украине ближайшей ночью ожидается от -3 градусов до -8 градусов. А вот завтра днем ожидается от -3 градусов, до +2 градусов. Синоптик предупредила, что на дорогах возможна гололедица, поэтому водителям и пешеходам необходимо быть внимательнее.

Ветер восточного направления, умеренный, на юге и востоке Украины возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

Погода в Киеве

В Киеве 6-го февраля осадки маловероятны, но на дорогах ожидается гололедица. Ночью температура ожидается от -2 до -4 градусов. А днем около нуля.

Подробнее о погоде на текущую рабочую неделю в Украине, читайте в материале РБК-Украина.

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