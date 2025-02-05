На погоду вплине антициклон Elvira. Синоптик дала прогноз на завтра в Україні

У четвер, 6 лютого, потужний антициклон Elvira з центром над Північним морем зумовить суху погоду практично в усій Європі. В Україні переважатиме погода без істотних опадів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
Діденко уточнила, що завтра невеликі опади у вигляді снігу можливі у західних областях. Також у Криму можливий сніг і мокрий сніг.
Температура повітря в Україні найближчої ночі очікується від -3 градусів до -8 градусів. А ось завтра вдень очікується від -3 градусів, до +2 градусів. Синоптик попередила, що на дорогах можлива ожеледиця, тому водіям та пішоходам необхідно бути уважніше.
Вітер східного напрямку, помірний, на півдні та сході України можливі пориви до 15-20 метрів за секунду.
У Києві 6-го лютого опади малоймовірні, але на дорогах очікується ожеледиця. Вночі температура очікується від -2 до -4 градусів. А вдень близько нуля.
Детальніше про погоду на поточний робочий тиждень в Україні, читайте в матеріалі РБК-Україна.
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